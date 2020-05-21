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الكريمية.. مجهولون يقتحمون منزلاً لسرقته ويختطفون فتاة

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقدمت عصابة خارجة عن القانون بالتعدي على أسرة “عبدالحفيظ ميينة” بمنطقة الكريمية بشارع السامبا وقامت بسرقة منزلهم واختطاف ابنتهم.

وقال ذوو العائلة في اتصال مع 218 إن 4 مجهولين في سيارتين معتمتين اقتحما المنزل وتحت تهديد السلاح قامو بسرقة محتوياته الثمينة وعند مغادرهم اقتادو معهم الفتاة والتي تبلغ من العمر 25 عاماً في حين لم يعرض الخاطفون أي فدية مقابل إطلاق سراحها وبحسب العائلة فأن الجهات الأمنية في المنطقة ما تزال تتابع القضية والمساع قائمة للعثور على الجناة وإعادة الفتاة سالمة إلى أهلها وذويها.

يذكر أن نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي تناقلو أخباراً بخصوص هذه الحادثة وذكرو أن بعضاً من المجموعة المختطفة يتحدثون بلهجة سورية، مايعني احتمالية أن تكون هوية المختطفين من ضمن المرتزقة ممن أرسلتهم تركيا للقتال إلى صف قوات حكومة الوفاق وأن الاختطاف ليس لطلب الفدية .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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