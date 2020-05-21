الشهيبي يكشف خطة تركية لزرع منظومات صاروخية في محيط طرابلس

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية (خاص) |

21 May, 2020

كشف رئيس المؤسسة الليبية للدارسات والبحوث والتنمية عثمان هنداوي الشهيبي لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية” عن تخطيط تركي لزرع منظومات صواريخ لاستهداف القوات المسلحة العربية الليبية بالمنطقة الغربية في محاولة لإجبارها على الانسحاب، مضيفاً أن أذرعا محلية تساعد الأتراك في السطو على مقدرات الشعب الليبي.

وأوضح الشهيبي في تصريحه “أن المنظومات الصاروخية التي تزمع تركيا نصبها ستكون في محيط مدينة طرابلس”.

واضاف الشهيبي “أن المدفعية الصاروخية من نوع راك 12 كرواتية الصنع والتي سبق وأن استعملتها تركيا في العراق مصحوبة بطائرات الدرونز المسيرة وصواريخ من نوع قاهر 1 وفتح 1”.

وعن الأذرع المحلية التي تتعاون مع تركيا قال الشهيبي “إنهم بضعة تجار ليبيون يتم استخدامهم لتهريب الأموال”.