170 مواطناً ليبياً من الجفرة مازالوا عالقين في مصر

بحث الاجتماع الذي عقد أمس بديوان المجلس البلدي الجفرة أوضاع 170 مواطناً ليبياً من الجفرة عالقين في مصر وإمكانية إعادتهم.

ضم الاجتماع عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف والمجلس التسييري لبلدية الجفرة ومجلس الحكماء ورؤساء الفروع البلدية بهون وسوكنة وزلة وودان والفقهاء ومديرية أمن الجفرة ولجنة مكافحة كورونا بالمنطقة.

وخلص المشاركون في الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع اللجنة المركزية لمكافحة كورونا بالحكومة الليبية لتسهيل عودة 170 مواطنا مازالوا عالقين في جمهورية مصر وإخضاعهم للحجر الصحي وتحديد مكان الإيواء لهم.