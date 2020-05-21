أحزاب تونسية تدين الاتصال الهاتفي بين الغنوشي والسراج

أصدرت 7 أحزاب سياسيّة تونسيّة ، هي التيّار الشعبي وحزب العمّال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث مساء، أمس الأربعاء، بياناً مشتركاً عبرت فيه عن إدانتها للاتصال الهاتفي، الذّي أجراه – الثلاثاء- رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبيّة، فائز السرّاج مهنئاً إياه بسيطرة قوات الوفاق على قاعدة الوطية بمساعدة ودعم تركي معلن.

وطالبت الأحزاب التونسية في بيانها، الرئيس التونسي بالرد على ما ورد من مواقف من قبل الغنوشي وهي مواقف تصب في خانة الاتّهامات الموجّهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا – حسب البيان.

وأكد البيان المشترك على أن ( تونس لن تكون طرفاً في العدوان على الشعب الليبي والإدانة المطلقة لتصرف رئيس مجلس نواب الشعب وما ورد فيه من مواقف،واعتباره تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها).

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