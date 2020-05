فتح باب الترشح لعضوية 6 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية للمجموعة الأولى التي أوردتها بصفحتها الرسمية وهي بلديات: “الشرقية”و”القطرون”و”تراغن”و”مصراتة”و”غات”و”ككلة”. وحددت اللجنة فتح باب الترشح ابتداء من يوم الاحد السابع من يونيو 2020 ويستمر التسجيل حتي يوم الأحد 21 يونيو، مع ملاحظة أنه سيتم استلام ملفات الترشح من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساءً في مقار اللجان الفرعية المعنية للبلديات المذكورة. وأفردت اللجنة رفقة منشورها مواقع إلكنترونية للإطلاع على كل المعلومات بخصوص الترشح على النحو التالي:

الترشح لإنتخابات المجالس البلدية.

https://cutt.us/8SkzB

نظام إجراءات الترشيح في انتخابات المجالس البلدية.

https://cutt.us/GlqeJ

نماذج الترشح

https://cutt.us/8SkzB

#انتخابات #بلديات #ccmce https://m.me/ccmce www.ccmce.ly

