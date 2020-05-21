«الحكومة الليبية» تعلن تفاصيل إجازة عيد الفطر

أعلن مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، برئاسة عبد الثني، تفاصيل إجازة عيد الفطر المبارك، لكل العاملين بمؤسسات الدولة.

وخاطبت الحكومة في بيان صادر عنها، “نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، وكيل عام وزارة الدفاع والمكلف بتسيير أعمال الوزارة، رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة”.

وقال البيان “بعد التحية. استنادا على أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية، يسعدنا أن نهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الحبيب والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف “تقرر بأن تكون عطلة عيد الفطر لهذا العام ثلاثة أيام اعتبارا من أول يوم في شهر شوال للعام 1441 هـ ويستثنى من ذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعي حفظ حقوقهم في ذلك”.