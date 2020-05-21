مفكر مصري: ما يحدث في ليبيا قد يضطر القاهرة للتدخل حماية لأمنها القومي

هاجم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي المصري، النظام التركي بقيادة أردوغان، مشيرا للجسر الجوي لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: “إن القضية الفلسطينية هامة، وتحتاج إلى وقت طويل لحلها، أما ما يحدث في ليبيا فأمر عاجل”.

وأضاف “هناك أولوية للتعامل مع ما يحدث في ليبيا، حيث إن العلاقات التركية الإسرائيلية قوية وقديمة، والمعلن عنه أن هناك علاقات عسكرية قوية بينهما”.

وتابع “عناصر تنظيم داعش الإرهابي تتواجد في ليبيا، ومجموعات من المنظمات الإرهابية تتوافد إليها هي الأخرى”، مشددا على أن مصر عند لحظة معينة ستضطر لدخول ليبيا؛ لأنه هذا الأمر أمن قومي مصري مباشر.