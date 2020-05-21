اخبار ليبيا الان

مفكر مصري: ما يحدث في ليبيا قد يضطر القاهرة للتدخل حماية لأمنها القومي

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي المصري، النظام التركي بقيادة أردوغان، مشيرا للجسر الجوي لنقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا.

وقال الفقي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: “إن القضية الفلسطينية هامة، وتحتاج إلى وقت طويل لحلها، أما ما يحدث في ليبيا فأمر عاجل”.

وأضاف “هناك أولوية للتعامل مع ما يحدث في ليبيا، حيث إن العلاقات التركية الإسرائيلية قوية وقديمة، والمعلن عنه أن هناك علاقات عسكرية قوية بينهما”.

وتابع “عناصر تنظيم داعش الإرهابي تتواجد في ليبيا، ومجموعات من المنظمات الإرهابية تتوافد إليها هي الأخرى”، مشددا على أن مصر عند لحظة معينة ستضطر لدخول ليبيا؛ لأنه هذا الأمر أمن قومي مصري مباشر.

الوسوم

الأزمة الليبية الأمن القومي مصر مصطفى الفقي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • خوان ليبيا يتوهموا ان اردوغان سيصل بهم الى الرجمة نفس غباوة خوان مصر عندما تصورا ان امريكا ستدخل لاعادة حكم المرشد ومحاربة الجيش المصرى قمة الغباوة والان نفس الغباء عند خوان ليبيا فهناك فرق فى تدخل تركى فى الصحراء الغربية وتمس امن تونس والجزائر والمنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية بما يمس امن مصر وقتها سيجدوا اعصار قادم من مصر حتى طرابلس لاقامة منطقة امنة وتطهيرها ثم تسليمها للجيش ااوطنى والعودة الى قواعدهم فمصر ليست بلد احتلال بل دعم لاستقلال الشعوب العربية والافريقية عكس تركيا تحتل اراضى فى سوريا والعراق وليبيا وقطر والصومال !!

    رد