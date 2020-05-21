اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي يؤكدان الوصول لاتفاق يفضي لإيقاف إطلاق النار في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي يؤكدان الوصول لاتفاق يفضي لإيقاف إطلاق النار في ليبيا
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اي وقف لإطلاق النار يا اعداء الله تعالى …. يجب عدم تصديق هؤلاء المجرمين … يعلنون الحرب ويوقفون القتال وياتون بالمرتزقة يدمرون ويخطفون حرائر ليبيا ويهدمون الدور على رؤوس السكان الأمنيين ويقررون عنا بإيقاف القتال … يجب إلا تنخدعوا يا أبطال الوطن ولا تستمعوا لهم لا للمتصهين اوردغان ولا لبوتن عدو الله فكلهم في طبخة واحدة…
يأتون بالمرتزقة ويقتلون الليبيين ثم يجتمعون للحديث عن وقف القتال … اللعنة عليكم جميعا أيها الأوغاد ……
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