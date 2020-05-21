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اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي يؤكدان الوصول لاتفاق يفضي لإيقاف إطلاق النار في ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اي وقف لإطلاق النار يا اعداء الله تعالى …. يجب عدم تصديق هؤلاء المجرمين … يعلنون الحرب ويوقفون القتال وياتون بالمرتزقة يدمرون ويخطفون حرائر ليبيا ويهدمون الدور على رؤوس السكان الأمنيين ويقررون عنا بإيقاف القتال … يجب إلا تنخدعوا يا أبطال الوطن ولا تستمعوا لهم لا للمتصهين اوردغان ولا لبوتن عدو الله فكلهم في طبخة واحدة…
    يأتون بالمرتزقة ويقتلون الليبيين ثم يجتمعون للحديث عن وقف القتال … اللعنة عليكم جميعا أيها الأوغاد ……

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