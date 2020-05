أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، أن وزير الخارجية الروسيى سيرغى لافروف، اتفق مع نظيرة التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار فوري فى ليبيا.

