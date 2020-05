أكد آمر الكتيبة 128 مشاة حسن معتوق الزادمة، اليوم

الخميس، أن ما يقوم به الجيش هو إعادة تمركز لقواته استعدادا لاستئناف القتال من جديد.

ونفى معتوق في تصريح صوتي صدور أي أوامر للجيش بالانسحاب

من العاصمة طرابلس.

وأضاف معتوق أن القادم أفضل في المعارك وستشهد تقدم كبير للجيش في عدد من المحاور.

The post حسن الزادمة: لم نتلق أوامر بالانسحاب من طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24