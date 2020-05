شركة الكهرباء : الانتهاء من صيانة الأعطال بدوائر منطقة القره بوللى

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، عن الانتهاء من صيانة أعطال الشبكة الكهربائية في دوائر توزيع منطقة القره بوللى.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أعمال الصيانة قامت بها فرقة الكوابل والميكانيكة ومكتب التشغيل والصيانة بنقطة الصيانة السريعة القويعة بالدائرة .

وأشار المكتب إلى أن أعمال الصيانة شملت استبدال وتركيب مفتاح ضغط منخفض حجم 800 A لمستشفى العطايا .

