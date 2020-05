أعلنت بلدية زليتن، الخميس، أن المؤسسة الوطنية للنفط قدمت دعما للمرافق الصحية بالبلدية للتصدى لفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وفرت مستلزمات الوقاية الشخصية للطاقم الطبي بقسم العزل بالبلدية فى إطار التعاون المجتمعى لمكافحة فيروس كورونا.

The post المؤسسة الوطنية للنفط توفر مستلزمات طبية لبلدية زليتن للتصدى لكورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24