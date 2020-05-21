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بعد اختطاف «وصال».. أمغيب: إلى متى يصمت أهالي طرابلس على انتهاكات المليشيات والمرتزقة؟

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى سعيد أمغيب، عضو البرلمان الليبي، تعجبه من صمت أهالي طرابلس على الانتهاكات المتكررة للمليشيات والمرتزقة السوريين في العاصمة، وخاصة بعد اختطاف فتاة من داخل بيتها.

وقال أمغيب، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بعد أن وصل الأمر إلى خطف النساء من البيوت لا أدري ماذا ينتظر أكثر من ذلك أهل وشباب طرابلس لكي يخرجوا على المليشيات والمرتزقة السوريين”.

وتساءل عضو مجلس النواب، في منشوره “أين غيرة الرجال يا اهل طرابلس؟”.

وكانت عائلة عبدالحفيظ ميينة، في منطقة الكريمية الخاضعة لحكومة السراج، قد تعرضت لهجوم استهدف منزلهم الواقع بمنطقة الكريمية تحديداً بشارع «السامبا» من قبل أربعة أشخاص أول أمس الثلاثاء عند الساعة الـ 9:45 دقيقة ليلاً وكان من بينهم عناصر من المليشيات السورية الموالية لتركيا وفقًا لتقارير.

وبحسب تقارير، الغرض من الهجوم كان السرقة والاستيلاء على مبالغ مالية، مبينةً بأن المهاجمين لم يكتفوا بسرقة الأموال بل قاموا باختطاف ابنة العائلة «وصال» البالغة من العمر 27 عاماً واقتادتها لوجهة غير معلومة.

وطالبت عائلة الفتاة الليبية المختطفة من منطقة الكريمية (منطقة تحت سيطرة حكومة السراج) وصال عبدالحفيظ ميينة كل من لديه معلومات عن ابنتهم المختطفة التواصل معهم عبر الارقام التالية 0912130292، و0912130291.

الوسوم

أهالي طرابلس اختطاف فتاة اختطاف وصال المرتزقة المليشيات

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أهالي طرابلس دائما مسالمين الي أبعد الحدود الي درجه أشبه بعدم الاكتراث لما يحدث من حولهم فلم تكن للاجداد منهم دور فعال في الدفاع عن طرابلس في مواجهة الغزو الايطالي فسرعان ما سقطت طرابلس ربما كانت منهكه قواهم في ذاك الوقت لأن تركيا كانت تحكم المدينه بالحديد والنار وربما رأوا ان حتي تبديل السروج فيه راحه فربما شافوا أن أستعمار ايطاليا لهم ربما سيكون ارحم ولو قليلا من استعمار الاتراك لهم الاتراك الذين قاموا بفضائح اجراميه في الليبيين عموما وفي حق الطرابلسيين علي وجه الخصوص وحتي في انفلاتة فبراير ضد القذافي كان دور المدن المجاوره لطرابلس دور ابرز من دور طرابلس يكاد لا يذكر دور طرابلس والآن اذا لم يتحركوا ضد الأتراك والسوريين فعلي طرابلس السلامه فالاتراك ومرتزقتهم السوريين بدأوا بخطف النساء في الطرابلس وأغتصابهن

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