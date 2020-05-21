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قنونو يطالب المدنيين في ترهونة والأصابعة بالابتعاد عن مواقع القيادة العامة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد محمد قنونو المدنيين داخل مدينة ترهونة وبلدة الأصابعة بالابتعاد عن مواقع قوات القيادة العامة.

وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق «ستحدد ممرات آمنة للمدنيين العالقين»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، صرح قنونو بأن سلاح الجهو «استهدف ست منظومات دفاع جوي روسية بانتسير منذ فجر الأربعاء، ثلاثة في ترهونة واثنتان في الوشكة وواحدة في سوق الأحد».

وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت دخول «قوات الوفاق» بلدتي بدر وتيجي، الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • تربة هذا التافه ليس عميد بل عبد عبيد فهذا الفاسد بالليبي يشجع في المليشيات علي قصف جيش ليبيا والسوريين والاتراك تركهم وراءه يغتصبوا فياعاهر كفاك عهر فلولا أنه محظور السفر من بلدي الاوروبي الي تونس لكنت اول من تطوع الي جانب الجيش لمحاربه المرتزقه بغيض شديد من أغتصابهم لليبيات في طرابلس وبعض الذكور في العاصمه لا يحركون ساكن فهبو لو بالحجاره

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  • لن ينفعك ياتافه اعتمادك علي الرئيس التركي هرطقان فهو الي سقوط في مستنقع احلامه المريض البغيضه الوضيعه فليبيا اكبر من تافه اسمه هرطقان وانتم يامن جلبتوا تركيا لاحتلال ليبيا أثبتوا أنكم جنس ثالث لستوا رجال لتدافعوا علي شرف بلادكم لانكم بلا شرف ولستوا نساء لأن من النساء من سطرت ملاحم في الدفاع عن الوطن وعلي سبيل المثال لا الحصر ليلي خالد في فلسطين وجميله ابو حريد في الجزائر هؤلاء النسوه ألسن ارجل منكم زمن كل مليشياتكم وقادتكم

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