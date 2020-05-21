قنونو يطالب المدنيين في ترهونة والأصابعة بالابتعاد عن مواقع القيادة العامة

طالب الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد محمد قنونو المدنيين داخل مدينة ترهونة وبلدة الأصابعة بالابتعاد عن مواقع قوات القيادة العامة.

وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق «ستحدد ممرات آمنة للمدنيين العالقين»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، صرح قنونو بأن سلاح الجهو «استهدف ست منظومات دفاع جوي روسية بانتسير منذ فجر الأربعاء، ثلاثة في ترهونة واثنتان في الوشكة وواحدة في سوق الأحد».

وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت دخول «قوات الوفاق» بلدتي بدر وتيجي، الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية.

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