لافروف وأوغلو يبحثان تطورات الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالا هاتفيا، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو لبحث تطورات الوضع في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أنه “استكمالا للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم 18 أيار/ مايو من هذا العام، تم إجراء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا”.

وأضاف البيان: “تمت الإشارة إلى أهمية التوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة إلزامية من الأطراف الليبية لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي”.