أكد النائب الأول لمجلس مشائخ وأعيان قبائل الطوارق، الصاوي وائل الترغيب، أن العاصمة طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن.

وأوضح النائب الأول لمجلس مشائخ وأعيان قبائل الطوارق في تصريح له، نقله المجلس عبر منصته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن طرابلس ستعود بإدارة أبنائها والقوات المسلحة الليبية، مضيفا أن النضال مازال مستمرا حتى تعود سيادة الدولة الليبية.

يشار إلى أن عددا من شباب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق كانوا قد أطلقوا مبادرة قدموا من خلالها رؤية مستقبلية لحل الأزمة الليبية بعيدا عن الحلول العسكرية منتصف فبراير الماضي، تدعو إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة الحوار واستبعاد مشاركة الأحزاب السياسية، إضافة إلى التأكيد على مخرجات برلين وتشكيل حكومة موحدة بعد المصالحة الشاملة وجبر الأضرار وفتح الموانئ النفطية وأكد شباب الطوارق حسب ما ورد في نص المبادرة، على أن أيديهم ممدودة لكل مبادرة وطنية ترمي لوقف الاقتتال وإنقاذ البلاد من التمزق والفرقة.

The post الطوارق: النضال مستمر حتى تعود سيادة ليبيا appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية