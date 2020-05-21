ليبيا: قلق أمريكي فرنسي بشأن التدخل الأجنبي المتزايد وتأكيد على ضرورة وقف التصعيد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون يتباحثان حول الأوضاع في ليبيا، إذ أعربا عن قلقهما من التدخل الأجنبي المتزايد في هذا البلد، واتفقا على ضرورة وقف التصعيد هناك. وومن جهتها، أعلنت الخارجية الروسية عن اتصال بين وزيري تركيا وروسيا اتفقا خلاله على ضرورة وقف إطلاق فوري للنار في ليبيا واستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحة في ليبيا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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