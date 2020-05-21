اتهامات لمالطا بـ”إرهاب” قوارب الهجرة للتوجة إلى إيطاليا

قال النائب عن حزب أحرار ومتساوون الإيطالي إيراسمو بالازوتو إن نحو 100 شخص فروا من ليبيا خلال شهر أبريل ووصلوا إلى مالطا قبل أن تهددهم القوات المسلحة المالطية بردعهم.

وأضاف بالازوتو في بيان له أن مالطا تثير الرعب في نفوس المهاجرين فبدلا من إنقاذهم تقوم بمناورة تثير الذعر في نفوسهم وتحول القارب الذي يأتي إليها إلى إيطاليا فالكثير من المهاجرين خائفون من هذه الأعمال ويرمون بأنفسهم في البحر.

يشار إلى أن مفوضة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين كانت قد طالبت السلطات المالطية بالوفاء الكامل بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه المهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون، الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، داعية حكومة مالطا إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى عودة وإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر إلى ليبيا.

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