شكري يبحث مع نظيرته الأسبانية تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية حيث تم مناقشة أوجه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صرح بأن الجانبين بحثا آخر التطورات في الشأن الليبي ومكافحة الإرهاب حيث حرصت الوزيرة الأسبانية على الاستماع للرؤية المصرية إزاء سُبل التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة لقضايا وأزمات المنطقة بما يحقق الاستقرار المنشود.

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