تيسيري سرت يطرح 4 حلول لأزمة انقطاع الإمداد المائي لخزان البلدية

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت، الأربعاء، مشكلة انقطاع

الإمداد المائي لخزان سرت النهائي عبر خزان إجدابيا الرئيسي نظرا لاستهلاك المخزون،

حيث طرح أربعة حلول للأزمة خلال اجتماع مع قيادات أمنية ومسؤولين بشركة المياه والصرف

والصحي.

وأوضح المجلس في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أن الحل الأول يتمثل في جدولة الكميات المخصصة للمشاريع الزراعية التابعة لجهاز

استثمار النهر الصناعي على طول المسار من إجدابيا إلى سرت، بحيث لا تتجاوز الكميات

المخصصة لها بشكل دقيق، أو القفل في حال عدم توفر كميات منتجة من حقول إنتاج المياه،

وإعطاء أولوية لمياه الشرب

وتابع المجلس أن المجتمعين اتفقوا على إزالة الوصلات غير

القانونية على خطوط النهر الصناعي بالتنسيق مع جهاز الاستثمار والتنفيذي وشركة المياه،

وتفعيل دور جهاز الشرطة الزراعية لمتابعة تعديات تلك الوصلات، وتوفير كميات مطمئنة

من المياه في خزان القرضابية كمخزون استراتيجي للمدينة.

وأكد امر الغرفة الامنية المشتركة سرت صالح المغربي ورئيس

المجلس التسييري للبلدية على بذل مساعيهم بالاتصالات الهاتفية مع الجهات ذات العلاقة

لزيادة تدفق المياه لخزان القرضابية شريطة الترشيد في استهلاك المياه والمتابعة المتواصلة

للمشاريع الزراعية الواقعة شرق سرت.

