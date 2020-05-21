التكتل المدني :إحاطة ستيفاني غضت الطرف عن اعتداءات تركيا

علق التكتل المدني الديمقراطي ومقره مدينة بنغازي على إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أمام مجلس الأمن مساء الثلاثاء الماضي .

وذكر التكتل في بيان أصدره الأربعاء أن إحاطة ستيفاني تبنت منهجاً يغض الطرف عن قيام تركيا، العضو في منظمة الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، بالاعتداء على سيادة ليبيا عبر التدخل العسكري المباشر واستجلاب مرتزقة وعناصر إرهابية لمحاربة الجيش الوطني وتهديد أمن ليبيا.

وحمل التكتل المدني المجتمع الدولي نتائج هذا الاعتداء التركي الغاشم داعياً الرئاستين التونسية والجزائرية لمواجهة المشروع التركي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب العربي، وتمكين الإسلام السياسي المتطرف من التحكم في مصير دول المنطقة.

كما دعا البيان دول مصر والإمارات والسعودية، وجميع الدول الشقيقة للوقوف بكل حزم والتصدي بكل فاعلية للمشروع التركي الإرهابي الممول قطرياً ، وسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي.

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