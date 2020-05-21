اخبار ليبيا الان

منتدى التنمية الوطنية يؤبن “جبريل”

تم النشر منذُ 24 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقام المنتدى الوطني للتنمية في مدينة بني وليد حفل تأبين للدكتور “محمود جبريل” حضره لفيف من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام بالإضافة إلى أقارب الفقيد.

وتناول المتحدثون مآثر ومحاسن الفقيد والدور الذي لعبه على المسرح السياسي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة وحدة الصف وبناء الدولة المدنية والشروع في التنمية لإنقاذ الأجيال القادمة من الأزمات وذلك بالأخذ بأطروحات الدكتور محمود جبريل في مجال التنمية والتخطيط.

يشار إلي أن رئيس تحالف القوى الوطنية والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق الدكتور محمود جبريل فارق الحياة أوائل إبريل الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا في العاصمة المصرية القاهرة، وحظي الفقيد الذي ناهز عمره 68 عامًا بمسيرة لافتة على المستوى العلمي والعملي وكان من أبرز الشخصيات التي أحدثت تغييرًا نحو التنمية وأعطى ما لديه طيلة العقود السابقة في سبيل النهوض بليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الله لايرحمك لادنيا لااخره انت سبب بلاوينا والشلة الفاسده امتاعين ليبيا الغد الله لاايسامحكم شمتو فينا اللي ميسواش ي كمشة قوادة اتفيه عليكم وعلي ماجبتو هادي اخرتها ايفكو لبناويت من تحت امهاتهم يا واقسم بالله الموت ارجلي وارجلكم ي افروخ العاهرة ي افروخ حرام وعليه ديني الا افروخ حرام من غير حمض نووي واضح افروخ حرام كنهادا ماترضو اتوصلو اولادنا وبناتنا ل هالمواصيل ي حرايميه امشي الله لايرحمهم لادنيا لا اخره والله ماطابختكم الا جهنم

    رد