منتدى التنمية الوطنية يؤبن “جبريل”

أقام المنتدى الوطني للتنمية في مدينة بني وليد حفل تأبين للدكتور “محمود جبريل” حضره لفيف من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام بالإضافة إلى أقارب الفقيد.

وتناول المتحدثون مآثر ومحاسن الفقيد والدور الذي لعبه على المسرح السياسي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة وحدة الصف وبناء الدولة المدنية والشروع في التنمية لإنقاذ الأجيال القادمة من الأزمات وذلك بالأخذ بأطروحات الدكتور محمود جبريل في مجال التنمية والتخطيط.

يشار إلي أن رئيس تحالف القوى الوطنية والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق الدكتور محمود جبريل فارق الحياة أوائل إبريل الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا في العاصمة المصرية القاهرة، وحظي الفقيد الذي ناهز عمره 68 عامًا بمسيرة لافتة على المستوى العلمي والعملي وكان من أبرز الشخصيات التي أحدثت تغييرًا نحو التنمية وأعطى ما لديه طيلة العقود السابقة في سبيل النهوض بليبيا.

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