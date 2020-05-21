طقس ليبيا: الارصاد توضح الحالة الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 مايو 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء على غالبية مناطق الشمال، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة غدا على مناطق الجنوب الغربي والخليج ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 إلى 43 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية بها قليلة السحب، تتكاثر غدا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية، تصل إلى 36 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء صافية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة مئوية، وتصل بين 35 و38 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على الحمادة

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا