ألمانيا تعلن مشاركتها في عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

وأشار إلى أن مساهمة بلاده ستكون عبر طائرة دورية بحرية بالإضافة إلى مواقع في مقر العملية وكذلك إدخال السفن في أغسطس وذلك في تأكيد على دعم الحكومة الألمانية السياسي الكبير لعملية السلام في ليبيا.

كما شدد على أن تعزيز حظر الأسلحة سيسهم بشكل كبير بتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها في برلين ويعطي قيمة مضافة لدور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة السياسية في البلاد، معرباً عن سعادته بسرعة إقرار تنفيذ عملية إيريني خلال شهرين فقط من نهاية المؤتمر.