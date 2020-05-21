ألمانيا تعلن مشاركتها في عملية “إيريني” لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا

ليبيا – أعلن وزير البحرية الألماني نيلز أنين أن الأصول البحرية الألمانية ستنضم إلى مهمة”إيريني” في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بحلول أغسطس المقبل.
الوزير الألماني أكد في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” بحسب ما نقله موقع قناة “218” التزام بلاده بالبعثة الأوروبية المنفذة للعملية، مشدداً على أهمية عملية “إيريني” كأحد مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير حول ليبيا.
وأشار إلى أن مساهمة بلاده ستكون عبر طائرة دورية بحرية بالإضافة إلى مواقع في مقر العملية وكذلك إدخال السفن في أغسطس وذلك في تأكيد على دعم الحكومة الألمانية السياسي الكبير لعملية السلام في ليبيا.
كما شدد على أن تعزيز حظر الأسلحة سيسهم بشكل كبير بتنفيذ البنود التي جرى الاتفاق عليها في برلين ويعطي قيمة مضافة لدور الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة السياسية في البلاد، معرباً عن سعادته بسرعة إقرار تنفيذ عملية إيريني خلال شهرين فقط من نهاية المؤتمر.
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