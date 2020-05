ألمانيا تعلن مشاركتها في “ايريني” بطائرة استطلاع وسفن بحرية

أعلن وزير البحرية الألماني نيلز أنين، اليوم الخميس، أن

الأصول البحرية الألمانية ستنضم إلى مهمة “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة

حظر توريد السلاح إلى ليبيا عبر طائرة دورية بحرية بالإضافة إلى مواقع في مقر العملية

وكذلك إدخال السفن بحلول أغسطس المقبل.

وأكد نيلز في تصريحات صحفية على التزام بلاده بالبعثة الأوروبية المنفذة للعملية، ومشددا على أهمية عملية “إيريني” كأحد مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير حول ليبيا.

