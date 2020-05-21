لافروف وأوغلو يدعوان إلى وقف فوري للعمليات القتالية في ليبيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي جاويش أوغلو أهمية «الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا».

ودعا الوزيران، خلال اتصال هاتنفي أمس الأربعاء، إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بالمشاركة الضرورية للأطراف الليبية؛ بهدف تسوية الأزمة بناء على أساس مخرجات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في قرار له، حسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم» عن بيان الخارجية الروسية.

وأكد البيان الصادر اليوم الخميس، أن المكالمة جاءت تطويرا للاتصال الذي جرى بين رئيسي الدولتين، فلاديمير بوتين ورجب طيب غردوغان، يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أن لافروف وتشاووش أوغلو تبادلا بالتفصيل مواقف موسكو وأنقرة بشأن مستجدات الوضع في ليبيا.

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ويوم الإثنين الماضي، أجرى بوتين وإردوغان مباحثات بشأن الأزمة الليبية، إذ أعربا عن قلقهما إزاء تصاعد الاشتباكات، منوهين إلى الحاجة لاستئناف الهدنة وإجراء الحوار بين الليبيين.

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