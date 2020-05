شكري يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، مع وزير

خارجية بريطانيا “دومينيك راب”، تطورات الأوضاع في ليبيا

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إن شكري و

“دومينيك راب”، استعرضا هاتفياً عددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام

المتبادل، وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع الجهود الرامية للتوصل

إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك.

