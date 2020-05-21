أخذ عينات من الليبيين العالقين في جنوب تونس للكشف عن كورونا تمهيدا لإجلائهم

أخبار ليبيا24

قالت القنصلية الليبية في صفاقس إن الفريق الطبي المكلف من قبل وزارة الصحة التونسية باشر الأربعاء في المرحلة الثانية والنهائية من أخذ العينات للمواطنين الليبيين العالقين في الجنوب التونسي والمقيمين بفندق “اللا مريم” للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت القنصلية أن جميع العينات ظهرت نتائجها سالبة وخالية من فيروس كورونا.

وأفادت القنصلية العامة الليبية في صفاقس، أنها تحصلت على جميع الموافقات بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين في الجنوب التونسي فور ظهور النتائج، مشيرة إلى أنها تواصلت مع وزارتي الشؤون الخارجية والداخلية التونسية وكذلك وزارتي الخارجية والداخلية الليبية، وأنها على استعداد تام لعودة المواطنين إلى ليبيا فور ظهور النتائج.

وطالبت القنصلية من المواطنين التعاون مع أعضاء القنصلية حتى يتم الانتهاء من اجراءات العودة في أسرع وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24