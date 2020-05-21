القنصلية الليبية في صفاقس تشرع بالمرحلة النهائية لأخذ العينات لليبيين العالقين جنوب تونس

ليبيا – أعلنت القنصلية الليبية في صفاقس أمس الأربعاء بدء المرحلة الثانية والنهائية من أخذ العينات للمواطنين الليبيين العالقين في جنوب تونس والمقيمين في فندق اللامريم.

القنصلية أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أنها تحصلت على جميع الموافقات بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين في الجنوب التونسي فور ظهور النتائج.

وأكدت على تواصلها مع وزارتي الشؤون الخارجية و الداخلية التونسية وكذلك وزارتي الخارجية والداخلية في حكومة الوفاق، مؤكدةً أنها مستعدة لإعادة المواطنين إلى ليبيا فور ظهور النتائج.