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تركيا تهدد باستهداف الجيش في حال هاجم “حفتر” مصالحها

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذرت وزارة الخارجية التركية، الخميس،  الجيش بقيادة “حفتر”، من عواقب وخيمة إذا هاجم المصالح التركية في ليبيا.

وقالت الخارجية في بيان لها، أنها ستعتبر الجيش هدفا  مشروعا إذا استُهدفت المصالح التركية.

ويذكر أن تركيا تدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة فى نزاعها مع الجيش فى ليبيا، وسبق وأن اعترف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوجود قوات تركية ومرتزقة سوريين في ليبيا لدعم قوات الوفاق.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- ياأهل الخير العدو التركي يضرب من بوارج بالبحر فالنضرب له هذه الاهداف:

    هذا العدو اللص اردوغان
    حرامي البترول الليبي
    يجب ضرب بوارجه التي تضرب المدنيين من البحر
    ايرني تقف مكتوفة الايدي وتتفرج فقط علي افعال العميل اللص اردوغان
    وهو يضرب المدن الليبية حتي من البحر
    ويقتل الاطفال والشيوخ والنساء
    وطائراته نضرب سيارات الغذاء
    تركيا لها عندنا زيارة
    لنكيل لها الصاع صاعين
    ان شاء الله
    لن تفلت يااردوغان يالص البترول

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