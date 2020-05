تركيا تهدد باستهداف الجيش في حال هاجم “حفتر” مصالحها

حذرت وزارة الخارجية التركية، الخميس، الجيش بقيادة “حفتر”، من عواقب وخيمة إذا هاجم المصالح التركية في ليبيا.

وقالت الخارجية في بيان لها، أنها ستعتبر الجيش هدفا مشروعا إذا استُهدفت المصالح التركية.

ويذكر أن تركيا تدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة فى نزاعها مع الجيش فى ليبيا، وسبق وأن اعترف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوجود قوات تركية ومرتزقة سوريين في ليبيا لدعم قوات الوفاق.

