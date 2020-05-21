خبير عسكري إيطالي: مكانتنا في ليبيا تعادل «الصفر»

قال الرئيس السابق لأركان وزارة الدفاع الإيطالية، الجنرال فينتشنتسو كامبوريني إن مكانة بلاده في الأزمة الليبية أصبحت تعادل «الصفر».

واستخدم كامبوريني استعارة مع عالم كرة القدم قائلا إن إيطاليا في الأزمة الليبية «جلسة على دكة الاحتياط بعدما حصلت على بطاقة صفراء»، حسب مقابلة مع صحيفة «إل ريفورميستا» اليوم الخميس، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

الجنرال الذي سبق أن شغل رئاسة أركان القوة الجوية الإيطالية قال إن سياسات روما الرسمية «لا تشوبها شائبة» من ناحية القانون الدولي، لكنها «لكنها أكثر ملائمة لأحد الأطرف المعنية بالصراع إلى حد كبير»، وتابع: «وهو ليس (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فائز) السرّاج».

«نفضل حفتر عمليا»

وتحدث الخبير العسكري عن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، قائلا إن بلاده نحن «تفضله عمليا»، لأنها روجت بقوة لعملية «إيريني» الأوروبية البحرية الجديدة، التي «طالبت بقيادتها بقوة»، والهادفة إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأكمل: «لسوء الحظ، رغم أن حفتر يمكن أن يتلقى إمدادات برية كبيرة، تمكنت (إيريني) من قطع أي إمدادات عن حكومة الوفاق، مما أدى إلى إضعاف الحكومة الشرعية بشكل فعال».

وفي محادثات بينهما يوم الثلاثاء الماضي، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو لوزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، أن عملية «إيريني» ستكون متوازنة، مضيفا «سنرفع نتائج مراقبة الحدود البحرية ونتائج المراقبة الجوية والحدود البرية للجنة متابعة مخرجات برلين والأمم المتحدة».

وتابع دي مايو، أن عملية إيريني ستشمل الرقابة الجوية على الحدود الليبية – المصرية، مضيفا أن «إيريني» ليست لمراقبة الأجواء والمجال البحري الخاضع تحت سيطرة حكومة الوفاق فقط.

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