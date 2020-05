قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن عدد العسكرين الاتراك في ليبيا 1500 عنصر، بالإضافة الى مرتزقة من شركة سادات، مشيرا إلى أن اردوغان يجهز 2500 مرتزق أخر لارسالهم إلى البلاد خلال الأيام المقبلة.

The post المسماري: عدد العسكريين الأتراك المتواجدين في ليبيا يقدر بـ 1500 عنصر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24