“تسييري” الجفرة يبحث عودة العالقين بالخارج

عقد بمكتب رئيس المجلس التسييري لبلدية الجفرة اجتماع لمناقشة وضع الليبيين العالقين بالخارج بعد إغلاق المطارات نتيجة جائحة كورونا.

وتقطعت السبل بعدد كبير من المواطنين العالقين في الخارج بعد إغلاق حركة الطائرات بسبب جائحة كورونا، ما دفع المجلس التسييري الجفرة لعقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر .

وضم الاجتماع أعضاء المجلس التسييري واللجنة الاستشارية الطبية ومدير مكتب الخدمات الصحية ومديرية أمن الجفرة ومديري الفروع البلدية ومجلس أعيان وحكماء الجفرة إضافة للنائب عن دائرة الجفرة إسماعيل الشريف.

الحاضرون بحثوا خلاله عدة نقاط في سياق تمكين عودة العالقين والتواصل مع الجهات المختصة ووضع التدابير الوقائية.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة مدير أمن الجفرة لتقدم لاحقا مقترحا وافياً لاستقبال العالقين في الخارج.

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