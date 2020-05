قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن

الجيش لديه أدلة على انتهاكات الرئيس التركي رجب أردوغان للقرارات

الدولية تجاه ليبيا

The post المسماري: لدينا أدلة على انتهاكات أردوغان للقرارات الدولية تجاه ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24