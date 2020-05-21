المسماري: أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

21 May, 2020

أعرب الناطق العسكري باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، عن استغرابه عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر أخرين لنقلهم للأراضي الليبية.

وأوضح المسماري، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، قائلا “أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية”.

وأضاف، “الإخوان المدعومين من الرئيس التركي يعملوا على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا توّرد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير”، لافتا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، أكد المسماري، أن المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب، مشدد على أن كل اتفاقيات السراج مع الأطراف الخارجية غير شرعية.

كما قال المسماري، أن : مدينة الأصابعة تتعرض لهجوم بصواريخ الغراد من قبل قوات الوفاق وتركيا، مشيرا إلى أن قوات الوفاق رفضت بشكل قاطع أي هدنة إنسانية وشرعت في مهاجمة المدن الليبية.

ونفى الناطق العسكري باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، ما تداول بشأن استهداف الجيش الليبي لمرافق صحية بطرابلس، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.

واختتم المسماري المؤتمر قائلا، “إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم، وأن الجيش الليبي يقاتل من أجل الأمن وحماية البلاد من التدخل التركي”.