أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، أنه سيتم فصل الكهرباء عن حي قاريونس، و الحضيرة، الجمركية، و اجزاء من حي القوارشة، و حي بوصنيب والحي الجامعي فى الساعة الثانية مساءا.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سيتم فصل الكهرباء نتيجة عطل طارئ فى محطة قاريونس الجامعه القديمة جهد 30 kv .

وأشار المكتب أن ستظل الكهرباء مفصولة لمدة ثلاثة ساعات، لافتة إلى أنه سيتم معالجة العطل جذرياً وإعادة التحميل مرة أخرى.

The post انقطاع الكهرباء عن 6 أحياء بسبب عطل طارئ فى محطة قاريونس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24