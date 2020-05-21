«المختبر المرجعي» يتسلم مستلزمات لدعم برنامج المسح المجتمعي للكشف عن «كورونا»

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المختبر المرجعي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من لوازم المختبر ومستهلكات أخذ العينات اليوم الخميس.

وتتمثل الشحنة في 50 ألف قطعة من الأداة المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص عبر جهاز «PCR»، و100 ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مدير مكتب الوكيل العام للوزارة محمود بن محمود استمرار إمداد المختبر المرجعي باللوازم والمستهلكات اليومية، دعما لبرنامج المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، الذي انطلق قبل أيام لمعرفة نسبة انتشار الوباء في ليبيا.

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وأعلن المركز يوم السبت الماضي، انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج في بلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم، كما حدد الجهات المستهدفة وهي مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين، فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

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