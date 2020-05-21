اللواء أحمد المسماري: أردوغان يخطط لغزونا منذ العام الماضي يرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي”، لافتًا إلى أنه “يرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض”.

وأعرب المسماري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن استغرابه عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر أخرين لنقلهم للأراضي الليبية.

وأضاف أن “الإخوان المدعومين من الرئيس التركي يعملوا على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا توّرد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير”، لافتا إلى أن “الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس”.

وأوضح «المسماري»، أن “تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، قائلا “أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية”.

وفيما يتعلق بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، أكد المسماري، أن المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب، مشددًا على أن “كل اتفاقيات السراج مع الأطراف الخارجية غير شرعية”.

وقال المسماري إن “مدينة الأصابعة تتعرض لهجوم بصواريخ الغراد من قبل قوات الوفاق وتركيا”، مشيرا إلى أن قوات الوفاق رفضت بشكل قاطع أي هدنة إنسانية وشرعت في مهاجمة المدن الليبية.

ونفى اللواء أحمد المسماري، ما تداول بشأن “استهداف الجيش الليبي لمرافق صحية بطرابلس”، مؤكدا أن “هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة”.

واختتم المسماري المؤتمر قائلا، “إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم، وأن الجيش الليبي يقاتل من أجل الأمن وحماية البلاد من التدخل التركي”.