وصول رحلتين للمواطنين العالقين من مصر وتونس إلى بنغازي

قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي، بتنفيذ الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وكذلك إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين الذين وصلوا إلى مدينة بنغازي مساء أمس الأربعاء عبر مطار بنينا الدولي، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار.

وأوضح فريق الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالغرفة المركزية أنه تم تسكين المواطنين بالمواقع المخصصة للحجر، وقام الأطباء التابعون للغرفة بإحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية متقدمة لمركز بنغازي الطبي، ومتابعة باقي الحالات المرضية عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

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