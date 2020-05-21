غات.. إقبال على الأسواق رغم ارتفاع الأسعار

يقبل أرباب الأسر في مدينة غات على اقتناء ملابس العيد الذي تفصلنا عنه أيامٌ معدودات رغم الارتفاع الذي تشهده أسعار الملابس

وفي هذا العام لم يستطع المواطن كعادته التحول إلى خارج مدينة غات لشراء احتياجات العيد نتيجة الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الصحية والوقائية المترتبة عنه

وعادت حركة البيع والشراء لطبيعتها في المدينة بعد إغلاق جزئي لأغلب المحال لأكثر من شهر، وتعد محلات بيع ملابس النساء والأطفال الأكثر ازدحاما في هذه الفترة لزيادة الطلب عليها، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الملابس بالمدينة إلا أن المواطن وجد نفسه مجبرا على اقتنائها خاصة في ظل الوضع الراهن

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد والتي عمقتها أزمة تفشي فيروس كورونا يحافظ المواطنون على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يتم التحضير له مقدما.

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