اخبار ليبيا الان

غات.. إقبال على الأسواق رغم ارتفاع الأسعار

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقبل أرباب الأسر في مدينة غات على اقتناء ملابس العيد الذي تفصلنا عنه أيامٌ معدودات رغم الارتفاع الذي تشهده أسعار الملابس

وفي هذا العام لم يستطع المواطن كعادته التحول إلى خارج مدينة غات لشراء احتياجات العيد نتيجة الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا والإجراءات الصحية والوقائية المترتبة عنه

وعادت حركة البيع والشراء لطبيعتها في المدينة بعد إغلاق جزئي لأغلب المحال لأكثر من شهر، وتعد محلات بيع ملابس النساء والأطفال الأكثر ازدحاما في هذه الفترة لزيادة الطلب عليها، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الملابس بالمدينة إلا أن المواطن وجد نفسه مجبرا على اقتنائها خاصة في ظل الوضع الراهن

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد والتي عمقتها أزمة تفشي فيروس كورونا يحافظ المواطنون على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك الذي يتم التحضير له مقدما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك