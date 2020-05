قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، اليوم الخميس، إن

مدينة الأصابعة تتعرض لهجوم بصواريخ الغراد من قبل قوات الوفاق، مشيرا إلى أن قوات

الوفاق رفضت بشكل قاطع أي هدنة إنسانية وشرعت في مهاجمة المدن الليبية.

