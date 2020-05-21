“الوطني لمكافحة الأمراض”: سلبية 324 حالة من “كورونا” وإصابة حالتين عائدتين من الخارج

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه، رقم 74، استلامه اليوم الخميس، 326 عينة تحليل موزعة كالتالي (من المختبر المرجعي لصحة المجتمع عدد (134) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (67) عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي (30) عينة، ومختبر مستشفى الكويفية (89 ) عينة، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي (5 ) عينات).

وقال المركز الوطني في بيانه، إنه تبين من نتائج التحاليل، سلبية 324 عينة، وعدد (2) عينة موجبة لمواطنين عائدين من السفر.

يذكر أنه بلغ حتى اليوم الخميس، إجمالي حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 71 حالة، بينها 33 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في مراكز الحجر الصحي، و35 شخصا تعافوا من المرض، و3 حالات وفاة نتيجة الفيروس.