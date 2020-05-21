اخبار ليبيا الان

“الوطني لمكافحة الأمراض”: سلبية 324 حالة من “كورونا” وإصابة حالتين عائدتين من الخارج

تم النشر منذُ 22 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه، رقم 74، استلامه اليوم الخميس، 326 عينة تحليل موزعة كالتالي (من المختبر المرجعي لصحة المجتمع عدد (134) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراته عدد (67) عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي (30) عينة، ومختبر مستشفى الكويفية (89 ) عينة، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي (5 ) عينات).

وقال المركز الوطني في بيانه، إنه تبين من نتائج التحاليل، سلبية 324 عينة، وعدد (2) عينة موجبة لمواطنين عائدين من السفر.

يذكر أنه بلغ حتى اليوم الخميس، إجمالي حالات الإصابة بكورونا في ليبيا 71 حالة، بينها 33 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في مراكز الحجر الصحي، و35 شخصا تعافوا من المرض، و3 حالات وفاة نتيجة الفيروس.

الوسوم

المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيروس كورونا ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك