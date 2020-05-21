المختبر المرجعي يتسلم شحنة من لوازم أخذ عينات كورونا

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المختبر المرجعي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من لوازم المختبر ومستهلكات أخذ العينات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن الشحنة تتمثل في خمسيـن ألف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR، ومائة ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit و BIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)

وأكد مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة محمود بن محمود، استمرار إمداد المختبر المرجعي باللوازم والمستهلكات اليومية، دعمًا لبرنامج المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس كورونا المستجد والذي انطلق قبل أيام لمعرفة نسبة انتشار الوباء في ليبيا.