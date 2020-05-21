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المختبر المرجعي يتسلم شحنة من لوازم أخذ عينات كورونا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المختبر المرجعي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من لوازم المختبر ومستهلكات أخذ العينات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن الشحنة تتمثل في خمسيـن ألف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR، ومائة ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection Kit و BIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)

وأكد مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة محمود بن محمود، استمرار إمداد المختبر المرجعي باللوازم والمستهلكات اليومية، دعمًا لبرنامج المسح الوبائي المجتمعي للكشف عن فيروس كورونا المستجد والذي انطلق قبل أيام لمعرفة نسبة انتشار الوباء في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • معاش تعبوا ارواحكم بروا روحوا لمنازلكم و عائلاتكم كورونا حتنتشروا بشكل غير متوقع ولن تستطيعوا أن تفعلوا لها شئ .. وهذا عذاب الله سينزل بكم خلال الايام القادمة والموت سيصبح بالمجان .. وجميع قرارات الحظر واغلاق المحلات مافيش فائدة منه .. ياليبيين عليكم الاستعداد لتوديع أحبابكم من جميع الاتجاهات .. وعلى العالم كله من المحيط الشمالي الى الجنوب لموجة الثانية لكورونا وأسرع وأخطر من السابقة .. فلن يكون هناك جيوش عسكرية أو مخابرات أو مدنيين أو اقتصاد أو نفط أو مال أو حياة استعدوا لطوفان الأوبئة من السموات بعزة العزيز الجبار .. خلوا الشهوات ديرلكم حل .

    اللهم أني أشكوا إليك ظهور الفساد والغي

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