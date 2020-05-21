المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا يطالب باتخاذ موقف ضد التدخل التركي

وجه المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا نداء إلى كل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية، وحمايتها من خلال دعم جيشها واحترام إرادة شعبها.

وأعرب المجلس عن تقبله بإيجابية لإحاطة رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز أمام مجلس الأمن، بشأن توريد الأسلحة والمقاتلين ووجود قوات تركية ومرتزقة على أرض ليبيا، مؤكدا على ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي.

وطالب المجلس في بيان له الشعب التونسي بالمحافظة على ديمومة العلاقة بين الشعبين وإيقاف تدخلات قيادات الإخوان لزرع الفتنة بينهما.

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