مجلس شباب قبائل ترهونة يستنكر القصف العشوائي الذي تعرضت له المدينة

استنكر مجلس شباب قبائل ترهونة بأشد العبارات القصف العشوائي الذي تعرضت له المدينة، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومحملا في بيان له المسؤولية الكبرى لمجلس الأمن الدولي وبعثة الأمم المتحدة ومن يقف وراء هذه المليشيات من بعض الدول كقطر وتركيا بحسب البيان.

وأكد المجلس على أن هذه الأفعال لن تزيده إلا إصرارا وعزيمة على الاستمرار في حربه ضد الإرهاب والمليشيات حتى تحرير كل تراب الوطن، مؤكدا على موقفه الواضح في دعمه اللا محدود للقيادة العامة للقوات المسلحة، وداعيا إياها لحسم المعركة وعدم قبول أي هدنة أو تفاوض مع من جلب الاستعمار لليبيا، كما أكد رفضه التام لأي حلول سياسية يكون فيها دور لمن يقتل المدنيين في ترهونة ويمنع دخول الغذاء والدواء إليها.

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