“رصد وتقصي” طبرق يسحب عينات الدفعة الثانية للعائدين من مصر بالحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بـ”كورونا”

بدأ فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، في أخذ عينات من الدفعة الثانية للعائدين من مصر، والذين تم حجرهم صحيا بفنادق المدينة المختلفة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد العائدين في الدفعة الثانية حوالي 560 مواطنا ومواطنة من مختلف مناطق ومدن ليبيا، أخذت منهم العينات وفق استشارات اللجنة الطبية بشأن وضع آلية لتوزيع فرق الرصد والتقصي على الفنادق، من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

من جانب أخر كان المجلس البلدي طبرق، قد أكد في وقت سابق، أن المواطنين العائدين من الأردن وتركيا من سكان البلدية، يخضعون حاليا للحجر الصحي الذي يستمر لمدة أسبوعين.

وقال المجلس، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن العالقين قد وصلوا منذ أيام إلى مطار بنينا الدولي، وتم نقلهم إلى فنادق طبرق لتطبيق الحجر الصحي، مقدمًا الشكر إلى لجنة مكافحة كورونا ولكل من ساهم في عودتهم وتأمين إقامتهم.

وكانت الحكومة الليبية ساعدت المواطنين العالقين بالخارج في العودة إلى الوطن منذ بدء شهر رمضان لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، بعد قضاء فترة الحجر الصحي والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.