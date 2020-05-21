مركز مكافحة الأمراض: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» لعينتين من واقع 326 تلقاها اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الحالتين الإيجابيتين لشخصين عائدين من السفر.

ونوه المركز، في بيان، بأن عدد العينات السلبية بلغ 324، موضحا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تلقى 134 عينة، وفرع المركز الوطني بمصراتة 67 عينة، ومركز بنغازي الطبي 30 عينة، ومستشفى الكويفية 89 عينة، ومستشفى طرابلس الجامعي خمس عينات.

وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة الإصابات في ليبيا إلى 70 إصابة بينها 37 حالة نشطة، فيما تعافي 28 مصابًا من الفيروس، في حين سجلت البلاد ثلاث وفيات منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

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