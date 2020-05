أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، من المواطنين العائدين من الخارج.

وأوضح المركز فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم “326” عينة، من عدد من المختبرات الطبية فى البلاد.

وأشار المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع سلم 134 عينة، و مختبر فرع المركز الوطني بمصراته 67 عينة، و مختبر مركز بنغازي الطبي 30 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية 89 عينة، و مختبر مستشفى طرابلس الجامعي 5 عينات.

ولفت المركز إلى أن 324 عينة جاءت نتيجتها سالبية للفيروس، و عينتين نتائج فحصهما جاءت إيجابية.

The post الوطني لمكافحة الأمراض يسجل إصابتين جديدتين بكورونا لمواطنين عائدين من الخارج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24