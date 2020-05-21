ارتفاع جماعي للعملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية على نحو جماعي مقابل الدينار في ختام تداولات السوق الموازية هذا الأسبوع

وصعد سعر صرف الدولار بفارق ملحوظ مسجلا 6.01 دينار اليوم الخميس مقابل 5.78 دينار أمس حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع الجنيه الاسترليني ايضا مسجلا 7.25 دينار مقابل 7.02 دينار، واليورو ارتفع بدوره إلى 6.50 دينار اليوم مقابل 6.33 دينار أمس.

وسجلت الليرة التركية ارتفاعا على نحو هامشي، لتبلغ 0.88 دينار اليوم مقابل 0.85 دينار أمس، فيما صعد الدينار التونسي بفارق 7 قروش، مسجلا 2.07 دينار ليبي مقابل دينار اثنين أمس.

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