لافروف وأوغلو يؤكدان على أهمية وقف القتال واستئناف العملية السياسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو الوضع في ليبيا.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية اليوم فإن محادثات الوزيرين جاءت استكمالا للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي في الثامن عشر من مايو الجاري، حيث تبادل الرئيسان الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا.

وأضاف البيان أنه تمت الإشارة إلى أهمية الوقف الفوري للأعمال القتالية واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة إلزامية للأطراف الليبية، لحل الأزمة على أساس قرارات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي.

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